Andrea Guasch se impone en la gran noche de Rosalía con un duelo histórico

¿Prefieren los ritmos latinos de Marc Anthony, los más discotequeros estilo Jamiroquai o quizá un poco de reguetón? De todo ha habido en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 10', en la que la ganadora ha sido paradójicamente la actuación más romántica de la noche. Andrea Guasch ha conseguido convertirse en campeona por segunda vez, tras su número de Chanel en el estreno de la temporada, gracias a su maravillosa imitación de Ángela Carrasco.

La perfección técnica de la voz de Andrea Guasch y su minucioso estudio de la artista dominicana han conquistado al jurado. Ha cantado 'Quererte a ti' y el público se ha sentido aludido para enamorarse de la concursante.

Eso sí, esta vez su victoria ha estado mucho más disputada y a punto ha estado de arrebatársela Josie, que se confirma como el concursante revelación de esta temporada. Su imitación de The Buggles con 'Video killed the radio star' ha sido brillante, como su traje plateado. Además, ha contado con dos coristas de excepción: Natalia Ferviú y Valeria Ross.

Sin embargo, el nombre propio de esta gala ha sido el de Rosalía. ¡Y por partida doble! Susi Caramelo y Miriam Rodríguez se han batido en el novedoso 'Duelo', cada una defendiendo una canción y, por su puesto, sacando sus mejores armas para ser la mejor. Podría decirse que en el apartado vocal, Miriam ha ganado con su 'Despechá'. Sin embargo, los compañeros tenían que votar entre las dos y han decidido recompensar el trabajazo de Susi con la coreografía de 'Chicken teriyaki'.

La noche ya ha empezado con ritmos latinos gracias a Alfred. Tenía que aprender a bailar salsa y ha puesto toda su actitud para convertirse en un convincente Marc Anthony con 'Vivir mi vida'. Pegadiza, ¿no? Pues también lo es la canción que Merche ha defendido como Rick Astley: 'Never gonna give you up'. Imitar su voz era muy complicado en este cambio de sexo, con mención especial para el trabajazo de caracterización. ¡Brutal!

Mérito especial ha tenido la actuación de Anne Igartiburu, que ha desprendido magnetismo y dulzura como Kylie Minogue. Ha llegado a la gala con una afonía que llevaba arrastrando desde hace días, pero ha convertido el plató en una discoteca con 'The Loco-motion'. ¡Pero el rey de la pista ha sido Jadel! Indiscutiblemente porque el espíritu de Jamiroquai se ha metido en su cuerpo para bailar 'Little L', con los particulares movimientos del artista.

La gala ha tenido un momento de respiro con el número que ha hecho Agustín Jiménez. Su homenaje a Charles Chaplin con 'Nonsense song' ha sido maravilloso. Además, es la demostración de que al concursante... ¡nadie le va a dejar mudo!

Como broche, María Parrado ha visitado por segunda vez 'Tu cara me suena', de nuevo como invitada. Esta vez quería romper esquemas y lo ha conseguido montando una gran fiesta al estilo americano: se ha convertido en Olivia Rodrigo para sorprender con 'Good 4 u'.

La cuarta gala ha demostrado que cada semana hay más espectáculo, más nivel, más dificultad. De hecho, la clasificación general está que arde y ha sufrido algunas variaciones entre los concursantes, con empate en lo más alto de la tabla. Andrea Guasch, con esta victoria, regresa al podio. Su Ángela Carrasco ya forma parte de las actuaciones inolvidables de 'Tu cara me suena'.