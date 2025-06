El lado más country de Manu Baqueiro: el actor homenajea a Johnny Cash con ‘Ring of Fire’

Manu Baqueiro nos ha demostrado en más de una ocasión que ha venido a Tu cara me suena dispuesto a hacer de todo. La semana pasada acabó por los suelos al darlo todo en su imitación de The Cure con ‘In between days’.

Para esta novena gala, el pulsador ha querido que el actor volviese a salir al escenario acompañado de una guitarra para imitar al que es considerado el ‘Rey de la Música Country’: Johnny Cash.

Manu Baqueiro ha pisado el escenario de Tu cara me suena con fuerza y muy concentrado para transmitir la misma energía que el cantante y músico desprendía cada vez que actuaba delante de un gran público.

El actor lo ha dado todo desde el primer momento y, hacia el final de la canción, ha mencionado y animado a Lolita a bailar con el resto del público. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!