J Kbello se dispara en la clasificación de Tu cara me suena con su cuarta victoria

Tras conseguir su cuarta victoria de la edición y la segunda consecutiva, J Kbello se dispara en lo alto de la clasficación con 209 puntos en su marcador. Se distancia así de María Parrado y Cristina Castaño, que se mantienen en el podio con 196 y 193, respectivamente.

Martín Savi también aumenta la distancia con las compañeras que lo siguen de cerca en esta gala tras sumar 179 puntos en su marcador, mientras que Paula Koops se sitúa con 169 y Sole Giménez se mantiene en la lucha con 155.

Aníbal Gómez con 122 puntos, Jesulín de Ubrique con 116 y Leonor Lavado 101 son los que cierran la clasificación en estos momentos. ¿Creéis que puede haber sorpresas en las galas que quedan? ¡Te esperamos la semana que viene en Antena 3!

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