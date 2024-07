El jurado de Tu cara me suena 11, preparado para la gran Final: "Cualquiera puede ganar"

El jurado de Tu cara me suena 11 ya ha hecho sus deberes por esta temporada. En la final ya no tendrá que puntuar porque las votaciones estarán en manos de los espectadores. No obstante, si harán una última valoración de las imitaciones que van a cerrar la edición.

Lolita cree que "ha sido una de las mejores temporadas", mientras que Chenoa destaca la "muy buena piña" que han hecho los concursantes. Las dos evitan mojarse por su favorito, aunque opinan que está "bastante equilibrado". Además, Lolita se queda con "la comicidad" que ha habido en todas las galas: "Nos hemos reído mucho y eso también hay que valorarlo".

Carlos Latre asegura que esta edición ha sido "inimitable". Imitando a nuestro querido Àngel Llàcer, afirma que "nos ha dado vida" porque ha sido "de las más televisivas, más divertidas, con un grupo más cohesionado, con números tan espectaculares que lo vamos a echar mucho, mucho de menos".

Santiago Segura tiene a un favorito claro pero prefiere guardarlo en silencio: "No sea que me equivoque". En cualquier caso, invita a ver la Final: "No me la perdería porque cualquiera puede ganar".