¡Hipnótico! Mikel Herzog Jr. y Andrea Guasch iluminan el plató como Bruno Mars y Lady Gaga con 'Die with a smile'

Mikel Herzog Jr. ha llegado a Tu cara me suena 12 con ganas de demostrar todo su potencial. El músico y cantante ya ha dejado claro en su primera imitación de Abraham Mateo que él piensa dejarse la piel en el escenario en cada una de sus actuaciones, de hecho, gracias a esa, estuvo a punto de ganar.

El pulsador le ha pedido a Mikel que traiga a un amigo para imitar en esta segunda gala a Bruno Mars y Lady Gaga con el tema que han sacado juntos recientemente 'Die with a smile' y él no ha dudado en llamar a la subcampeona de la décima edición de Tu cara me suena: Andrea Guasch.

Mikel con la guitarra y Andrea con el piano han conseguido hacer magia desde el inicio de la canción. Ambos han creado un clima único que ha captado la atención de los espectadores durante toda la actuación.

Sus voces han empastado a la perfección y cualquiera diría que es la primera vez que actúan juntos sobre un escenario. Sin duda, ha sido una de las actuaciones más especiales de la noche. ¡Revívela en el vídeo de arriba!