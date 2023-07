El hijo de Michael Jackson escribe a Alfred García para felicitarle por su imitación: "Me quedé sin palabras"

Imitar al rey del pop, Michael Jackson, no es una tarea sencilla. Alfred García consiguió hacer 'Billie Jean' idéntico en 'Tu cara me suena'.Ya sabemos que el concursante es uno de los mayores fans del icónico cantante, no solo en España sino en todo el mundo. Después de proclamarse campeón en la gala 10, decidió donar los 3.000 euros del premio a la ONG del cantante americano, 'The Heal Los Angeles Foundation', que se encarga de educar a jóvenes entre otros actor benéficos.

Unas semanas más tarde, Alfred ha recibido la respuesta de Prince, hijo de Michael Jackson, y ha querido compartir esa alegría en sus redes sociales. "Me quedé sin palabras", asegura. Sin duda, recibir un mensaje por parte de la familia de los Jackson es algo que muy poca gente puede decir. "No sabéis la alegría que me llevo en el cuerpo", añade.

En este mensaje, Alfred se dirige directamente a Prince y también a The Heal Los Angeles Foundation: "Gracias por escribirme y publicar la actuación. Es un honor formar parte de vuestro equipo", a la vez que cierra el texto con un "¡Viva Michael Jackson!". Quizás, en un futuro, podamos ver juntos al concursante y al hijo del rey del pop en un mismo sitio, aunque por ahora tendrá que esperar. ¡Descubre la respuesta de Prince!