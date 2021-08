Recordando a La Terremoto de Alcorcón, concursante de la sexta edición de ‘Tu cara me suena’

La Terremoto de Alcorcón fue una de esas concursantes que deja huella en su paso por ‘Tu cara me suena’. Curtida en las imitaciones, aportó su experiencia de una manera más divertida para darle el punto de humor al programa en el que quedó en octavo lugar.

Arrancó fuerte en el programa, y desde muy pronto demostró qué se necesita para divertir al público, además de apostar por imitaciones de gran calibre. ¿Qué pasa si sumas las hilarantes imitaciones La Terremoto con el carisma de Silvia Abril? Pues que queda una actuación de Shakira y Rihanna, con su ‘Can’t remember to forget you’, con la que revolucionaron el plató de ‘Tu cara me suena’.

Otro momentazo que tiene lugar en el programa es cuando los concursantes se enfrentan a un cambio de sexo. Es complicado ponerse en la piel de un hombre siendo mujer, y viceversa, y La Terremoto tuvo que imitar a Rumba Tres e interpretó un éxito muy bailongo, ‘No sé, no sé’, con el que puso en pie a todo el público.

Pero La Terremoto no solo fue a ‘Tu cara me suena’ a pasar el rato, y es que la vedette logró ganar la decimocuarta gala del programa tras una maravillosa imitación de Massiel. Con ‘El amor’ dejó sin palabras tanto al público como al jurado de ‘Tu cara me suena’. ¡Qué pedazo de actuación!