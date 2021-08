Recordando a Miquel Fernández, ganador de la sexta temporada de ‘Tu cara me suena’

Miquel Fernández fue el ganador de la sexta edición de ‘Tú cara me suena’ tras un impecable concurso dónde sorprendió a los espectadores por su habilidad para ponerse en la piel de grandes artistas en el concurso presentado por Manel Fuentes.

La canción de Pablo López, ‘El patio’ le dio el título de ganador de la sexta edición de ‘Tu cara me suena’. Un tema en el que Miquel Fernández puso todo sobre el escenario y emocionó a los espectadores con una increíble actuación. Entre los presentes, estaba su pareja, la conocida actriz Irene Montalà, quien no pudo resistir las lágrimas al ver esta increíble actuación.

Su habilidad para interpretar le llevó a caracterizarse de mujer, en este caso, tanto de Céline Dion como de Barbra Streisand para interpretar 'Tell him'. Una actuación sencillamente espectacular donde demostró su potencial para interpretar a dos artistas de ese nivel, con la dificultad añadida de cantar en inglés.

Miquel Fernández no solo triunfó en el plató de ‘Tú cara me suena’, sino que también conquistó las redes sociales. Numerosos seguidores del programa y rostros conocidos de la televisión quisieron dedicarle unos bonitos mensajes a través de las redes. Todo fue gracias a 'Amar pelos dois', canción del cantante portugués Salvador Sobral, ganador del concurso de Eurovisión en 2017.

Una actuación en la que brilló tocando el corazón de muchos de los espectadores por la sensibilidad y la perfección con la que el actor de ‘El Nudo’ la interpretó.

Miquel Fernández se ganó la admiración del público en ‘Tu cara me suena’ por su voz, una faceta desconocida del actor. Pero en ‘Sign of the times’ de Harry Styles, sacó su vocación de actor y sorprendió a todos los espectadores con la versión del tema subido a lo alto del plató.

Un increíble paso por ‘Tu cara me suena’ el de Miquel Fernández en el que el actor de ‘Fariña’ mostró su evolución durante todo el programa, ganándose el corazón del público y el jurado por sus increíbles interpretaciones llenas de fuerza y sensibilidad hasta coronarse ganador.