"Esto va a ser un sueño": La visita de Paca La Piraña y otras 5 razones para ver la primera Semifinal

La primera Semifinal de Tu cara me suena 11 promete alta tensión, porque se conocerá quién es el primer finalista de esta temporada, pero también mucho baile, grandes homenajes e invitados con mucho talento. Supremme de Luxe revela una de las principales razones por las que no debemos perdernos la próxima gala: "¡Vamos a vivir a Paca La Piraña!". "Esto va a ser un sueño, estoy deseando ya hacer esta canción", asegura. Las dos artistas imitarán a Alaska y Sara Montiel con la canción 'Absolutamente'.

Otro motivo para ver el próximo programa está en las grandes coreografías que están preparadas. Raoul Vázquez hace el más difícil todavía entre sus números como Tate McRae: "Si yo creía que había bailado algo en este programa, no lo sabía hasta la Gala 12", avanza. Un reto con similares características tiene Conchita, que tendrá que estar "bailando todo el rato" y, a la vez, ser actriz en su imitación de Sophie Ellis-Bextor: "Sonreír mucho y con maldad", explica sobre su papel en la canción 'Murder on the dancefloor'.

Un gran aliciente de la primera Semifinal será disfrutar de David Bustamante convertido en Camilo Sesto. "Creo que va a ser uno de esos momentos donde yo voy a ser más feliz", confiesa. Explica por qué será tan especial: "Es el ídolo de mis padres y una canción que he escuchado mil millones de veces en su Simca 1200 cuando íbamos de fin de semana por ahí".

Por eso, el cantante prepara esta imitación como "un regalo". Además, le dedicará esta actuación a sus padres: "Porque me criaron y me enseñaron a a amar ese tipo de música y de voces, y gracias a ellos soy hoy en día quien soy". Sin duda, se prevé un gran homenaje, como el que hizo en la Gala 2 a Nino Bravo o el que le convirtió en campeón en el pasado programa como Joaquín Sabina.

¡Aún hay más razones para no perderse la primera Semifinal de Tu cara me suena 11! Miguel Lago probará por su primera vez su lado roquero y lo hará metiéndose en el papel de Leiva: "un personaje increíble" y con "un temazo" como 'Lobos'. Además, regresa Valeria Ros, ya recuperada, para imitar a Verka Serduchka y su eurovisivo 'Dancing Lasha Tumbai': "Es curioso de ver el show". Por si fuera poco, en la gala viajaremos al Moulin Rouge y disfrutaremos de Lola Flores y de Lee Marvin. ¡Así nos lo han contado en el vídeo!