La reacción de Miguel Lago a los tuits sobre sus actuaciones en Tu cara me suena 11: "España ha hablado"

Miguel Lago es uno de los concursantes que más está dando que hablar en Tu cara me suena 11. Poco a poco, ha ido conquistando a los espectadores y ahora cuenta con un público volcado y que aplaude sus imitaciones. Lo comprueba al leer los mensajes de las redes sociales ante nuestra cámara.

"Todo lo hace bien", dice uno de los tuiteros, un comentario al que el cómico prefiere responder con un poco de modestia. "Los arroces a veces se me pegan, pero aquí no lo estoy haciendo mal", afirma. Más irónico se muestra al revelar si Juanra Bonet y él son "igual de cachondos fuera de cámara", como pregunta un seguidor. "No tenemos gracia alguna, estamos todo el rato leyendo ensayos de filosofía", asegura.

Una fan le propone que dedique más actuaciones a "hacer de mujer de los clásicos, porque le da un toque". Miguel acoge con cariño la idea y se muestra abierto a "una Rita Hayworth o similar". Adivina que el elogio viene por su Mary Poppins, una imitación con la que ha dejado mucha huella.

Sin embargo, hay que recordar que el jurado no le puntuó alto en aquella gala. Muchos de los tuiteros aseguran que "no se merecía tan baja nota", lo que incluso provocó un encendido encontronazo de Àngel Llàcer con sus compañeros. El cómico se limita a afirmar: "España ha hablado, no seré yo quien la contradiga".

Otro tuit incide en valorar que "los concursantes que no se dedican a cantar hacen un trabajo extra" y "tendrían que valorarlos mejor". Miguel apoya todos esos comentarios: "No lo he dicho yo pero aquí está escrito, pero lo importante es lo mucho que nos queremos". ¡Dale al play y descubre su reacción a todos los mensajes!