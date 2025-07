Así ha vivido Melani la final de Tu cara me suena: "Sigo en un sueño"

Melani ha sido la gran ganadora de la duodécima edición de Tu cara me suena y, tras conocer el veredicto, no ha podido contener la emoción. La artista confesó estar en estado de shock: “Me he llevado un sorpresón, sigo en un sueño”, ha dicho entre risas y lágrimas, visiblemente emocionada por el reconocimiento del público y el jurado.

Sincera y humilde, Melani admitió que no esperaba ganar: “Pensaba que iba a ganar Esperansa Grasia, porque es la mejor y tiene muchos seguidores”. Aun así, su talento y esfuerzo a lo largo del programa la han llevado a lo más alto, con actuaciones que han emocionado al público y al jurado.

Además, quiso agradecer el apoyo incondicional de su pueblo, que ha estado volcado con ella desde el primer momento. “Mis amigas me han mandado fotos de cómo lo estaban viviendo allí, me apoyan desde el minuto uno”, contó emocionada.

Con esta victoria, Melani cierra una etapa muy especial, consolidando su carrera artística y demostrando que los sueños, con esfuerzo y corazón, pueden cumplirse.