Esperansa Grasia lo da todo como una 'Potra salvaje' ante la atenta mirada de Isabel Aaiún

El debut de Esperansa Grasia en Tu cara me suena no pudo ser más simpático y divertido. La cómica se metió en la piel e la Mosca Tsé-Tsé y revolucionó el público con ‘Te quiero comer la boca’. Aunque no recibió una puntuación alta al final de la gala, dejó claro que viene dispuesta a dar mucha guerra esta temporada.

El pulsador le dio a Esperansa Grasia la oportunidad de ensayar durante la semana con el artista que le tocaba imitar en la segunda gala: Isabel Aaiún, la intérprete de la canción se ha sonado en toda España sin parar los últimos meses: ‘Potra salvaje’

Esperansa ha pisado el escenario con fuerza desde el primer minuto y lo ha hecho ante la atenta mirada de Isabel Aaiún, que se encontraba en la mesa del jurado dándole ánimos y también muy pendiente de que todo saliese como esperaban.

La cómica ha dejado sin palabras al público, dejando claro que cantar no se le da nada mal y ha hecho que todo el mundo se viniese arriba en una de las partes más enérgicas de la canción.