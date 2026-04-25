Paula Koops cumplirá su sueño de ser Hannah Montana: ¡descubre todos los retos de la cuarta gala!

¡Menudo salto de alegría ha pegado Paula Koops al ver que la semana que viene imitará a Hannah Montana! El pulsador ha generado todo tipo de reacciones al final de esta gala y nos ha dejado con muchas ganas de ver la semana que viene.

Aníbal Gómez se convertirá en BJ Thomas, Jesulín de Ubrique nos trasladará a La granja de Zenón, Cristina Castaño se meterá en la piel de Mike Oldfield y J Kbello traerá a un amigo para imitar a Carín León y Maluma.

Además, Leonor Lavado será La oreja de Van Gogh, Martín Savi hará de Maroon 5 después de habérselo robado a Jesulín, Sole Giménez imitará a Tino Casal y María Parrado a Rocío Dúrcal. ¡Menuda gala nos espera!