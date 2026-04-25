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Gala 3 | Pulsador

Paula Koops cumplirá su sueño de ser Hannah Montana: ¡descubre todos los retos de la cuarta gala!

Maroon 5, Carín León y Maluma o La oreja de Van Gogh serán algunos de los artistas imitados la próxima semana.

Paula Koops cumplirá su sueño de ser Hannah Montana: ¡descubre todos los retos de la cuarta gala!

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Patri Bea
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¡Menudo salto de alegría ha pegado Paula Koops al ver que la semana que viene imitará a Hannah Montana! El pulsador ha generado todo tipo de reacciones al final de esta gala y nos ha dejado con muchas ganas de ver la semana que viene.

Aníbal Gómez se convertirá en BJ Thomas, Jesulín de Ubrique nos trasladará a La granja de Zenón, Cristina Castaño se meterá en la piel de Mike Oldfield y J Kbello traerá a un amigo para imitar a Carín León y Maluma.

Además, Leonor Lavado será La oreja de Van Gogh, Martín Savi hará de Maroon 5 después de habérselo robado a Jesulín, Sole Giménez imitará a Tino Casal y María Parrado a Rocío Dúrcal. ¡Menuda gala nos espera!

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Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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¡Empate en lo alto de la clasificación! J Kbello y María Parrado comparten liderato tras la tercera gala
Gala 3 | Clasificación

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