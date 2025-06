El concursante más gamberro, cercano y sin miedo al ridículo: así ha sido Manu Baqueiro en Tu cara me suena

Manu Baqueiro era uno de los pocos concursantes de esta edición que ya había pisado el plató antes de la primera gala. Su imitación de Loquillo el año pasado le permitió debutar concursante oficial con Harry Styles.

En la segunda gala, Manu Baqueiro nos regaló lo que para muchos fue una de sus mejores imitaciones de la edición. El actor revolucionó el plató y derrochó energía convertido en la Orquesta Mondragón e interpretó a dos personajes para recrear el videoclip de ‘Caperucita feroz’.

Manu Baqueiro ha sido un disfrutón en Tu cara me suena y así lo ha demostrado en muchas de sus actuaciones. El actor aprovechaba cualquier ocasión para acercarse al público, como cuando imitó a Ryan Paris con ‘Dolce Vita’, a C. Tangana con ‘Demasiadas mujeres’ o a Jonny Cash con ‘Ring of fire’.

Para el actor fueron muy especiales dos actuaciones: cuando hizo de Celtas Cortos con ’20 de abril’, que era el día de su cumpleaños y cuando imitó a Woody de Toy Story, una de sus películas favoritas.

Manu cosechó muy buenas notas en las imitaciones de The Cure y Leiva y, aunque los cuatros llovieron cuando hizo de Paulina Rubio, sin duda, esa será una de las actuaciones más recordadas de la edición.

El actor pudo actuar acompañado en dos ocasiones esta edición. La primera, junto al vocalista de La la love you por un ‘Original y copia’ y la segunda, junto a una gran amiga y compañera de profesión. Carol Rovira y Manu Baqueiro nos regalaron una imitación llena de química y ritmo latino convertidos en Juanes y Mon Laferte.

Sus momentazos con el jurado

El paso de Manu Baqueiro por Tu cara me suena también ha estado muy ligado al jurado. Aunque no ha sido el que mejor notas ha recibido, el actor ha protagonizado grandes y cómicos momentos con Flo, Chenoa, Lolita y Llàcer.

No nos podemos olvidar de las patatas personalizadas que Manu le regaló al jurado en las primeras galas y que Flo se acabó comiendo o del momentazo con el tequila que protagonizó tras su actuación de Paulina Rubio.

Uno de nuestros momentos favoritos fue cuando el actor recitó unas palabras al jurado utilizando títulos de canciones de C. Tangana y acabó besando a Àngel Llàcer. Sin duda, su participación en Tu cara me suena ha sido un regalo por estar ligada al humor, al optimismo y a las constantes ganas de pasárselo bien. ¡Gracias por todo, Manu!