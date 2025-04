Manu Baqueiro se transforma en Harry Styles y brilla con 'Golden'

Después de la brillante actuación con la que nos deleitó Manu Baqueiroimitando a Loquillo en su visita a Tu cara me suena 11, no podía no convertirse en uno de los nueve concursantes oficiales de esta duodécima edición.

El actor ha vuelto por todo lo alto al plató de Tu cara me suena metiéndose en la piel del cantante y compositor británico Harry Styles con una canción que acumula millones de reproducciones en redes sociales: ‘Golden’.

Manu Baqueiro nos ha hipnotizado desde el inicio de la canción con un tema que nos traslada al mejor de los otoños. Acompañado de una guitarra y de los bailarines del programa, el actor nos ha regalado un gran número con el que se estrena como concursante oficial del programa.

El jurado ha sudado al verlo actuar porque se ha dado cuenta de lo altísimo que está el nivel esta edición y de lo complicado que parece que será puntuarlos en cada gala. ¡Revive la actuación de Manu Baqueiro en el vídeo de arriba!