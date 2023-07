‘Tu cara me suena 10’ elige esta noche a su ganador en una Final llena de sorpresas: "A ver qué hace el público"

La décima edición de ‘Tu cara me suena’ cierra el telón este viernes en Antena 3 (22:00 horas). El talent show más visto de la televisión corona a su nuevo y flamante ganador, elegido por el público, en una gran noche llena de espectaculares imitaciones que pondrán a todo el mundo de pie.

Alfred García, Andrea Guasch, Jadel, Miriam Rodríguez y Merche se la juegan en su última actuación, aunque esta vez no tendrán que someterse al juicio del jurado. La gran decisión la tomará el público del plató. "A ver qué hace", avisa Àngel Llàcer, que asegura que va a estar pendiente de su criterio.

Chenoa asegura que vamos a ver "la gala más bonita", y confiesa un "menos mal" al comentar que no está en manos del jurado elegir al campeón. Lolita asegura que sí va a votar aunque sea para dejarlo anotado y sentir esa "adrenalina" y comparar después con el público. Carlos Latre asegura que va a ser como estar en la "fila 0 de un gran concierto". Los cuatro tienen favoritos, e incluso se acuerdan de quienes no son finalistas.

Angy, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo, Blas Cantó, Miquel Fernández, María Villalón, Jorge González y Agoney ya forman parte del museo de la fama de vencedores de ‘Tu cara me suena’. A partir de este viernes, un décimo nombre formará parte de este elenco de estrellas que han convencido a público y jurado para proclamarse ganador de la edición.

Para la gran final, los concursantes ya tienen todo preparado para la que será su última imitación en el programa. Alfred García imitará a Antony and The Johnsons con el tema ‘Hope There's Someone’, Andrea Guasch será Beyoncé con la canción ‘End of Time’, Jadel se meterá en la piel de Carlos Rivera con el tema ‘Recuérdame’, Merche será Natalia Jiménez con la canción ‘Creo en mí’ y Miriam Rodríguez imitará a Lady Gaga con su tema ‘Always Remember Us This Way’.

El resto de concursantes de la décima edición del programa también tendrán mucho peso en la última gala de la temporada. Josie interpretará a Madonna con el tema ‘Vogue’, Anne Igartiburu, acompañada de Mar Flores, interpretarán a Al Bano y Romina con la canción ‘Felicitá’ y Susi Caramelo y Agustín Jiménez se unen para imitar a Bad Gyal y Omar Montes con el tema ‘Alocao’.

Además, la gala tendrá varios invitados muy especiales en su gran final. Gisela y Vicco se subirán al escenario de ‘Tu cara me suena’ para cantar el tema ‘Nochentera’. Además, la gala contará con la presencia del cantante Carlos Rivera, que cantará su tema ‘Alguien me espera en Madrid’.