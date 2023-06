Así vivió Miriam Rodríguez vivió su triunfo como India Martínez: "El duende apareció de repente"

A ella mismo la ha costado creerse que es la ganadora de la undécima gala de 'Tu cara me suena 10'.Miriam Rodríguez tuvo un reto muy complicado pero supo interpretarlo a la perfección, en una noche mágica, haciendo de India Martínez.

La concursante, por su origen gallego, ha reconocido que no suele practicar mucho los tecnicismos del flamenco. "No encontraba la manera de sacar un quejío que fuese real", explica la cantante. Aunque no los practique mucho, le salieron a la perfección. "El duende yo no lo había visto nunca, de repente apareció en el plató", asegura satisfecha.