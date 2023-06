Victoria con embrujo de Miriam Rodríguez en una gala de risas y lágrimas

Hay imitaciones que salen de las entrañas, del corazón. Son aquellas en las que el concursante se mete tanto en el personaje que se convierte en ese artista de forma mágica durante unos minutos. Es lo que le ha sucedido a Miriam Rodríguez, que ha desaparecido en el escenario para que se viera a India Martínez. Ese embrujo le ha valido su tercera victoria de esta décima temporada en 'Tu cara me suena' en una gala, la undécima, llena de risas y también de lágrimas.

La propia Miriam ha reconocido que en los ensayos no terminaba de convencerle su quejío. Sin embargo, ha sido llegar al momento de la verdad, el de la actuación, y conseguir sacar el duende que una gallega como ella también lleva dentro. Por eso, ha dejado a todos hechizados cantando 'La gitana', con el 12 del público y el casi unánime del jurado. Lolita ha terminado aplaudiéndola, y eso significa muchísimo, destacando el homenaje que ha hecho a su raza.

El 12 que se le ha escapado a Miriam es el de Chenoa, que ha querido recompensar la progresión de Anne Igartiburu, más suelta con cada gala que pasa. Esta vez ha disfrutado, y se ha notado, con bandana y a lo loco en su viaje a los 80 como Nena cantando '99 red balloons'. De hecho, ha quedado tercera en la gala, por detrás de Merche, la encargada de abrir la gala por todo lo alto. Su Bebe Rexha ha transformado el plató en una gran discoteca con 'I´m good (blue)'. Literalmente imposible resistirse a bailar.

Le quedaba un momento muy emotivo por vivir a Merche a lo largo de la gala. Ha ocurrido con la actuación de Agustín González, que se ha transformado en Sergio Dalma para cantar con el convincente David Bustamante de Raúl Pérez. Han cantado, con cariño pero también con un toque de comicidad, un himno que ha traído una catarata de recuerdos: 'Dos hombres y un destino'.

Al comienzo de la actuación, Merche y Chenoa se han intercambiado una mirada. Después, han roto en lágrimas. "Esta canción es Álex Casademunt", ha explicado la cantante gaditana cuando Manel Fuentes se ha acercado a consolarla. En el jurado, la mallorquina también rompía a llorar.

La visita de Raúl Pérez no ha sido la única de la noche. Incluso más explosivo ha sido el regreso de Silvia Abril. La humorista se ha transformado en una exuberante RuPaul para ayudar a Susi Caramelo convertida en un inquieto Elton John y juntas han cantado 'Don't go breaking my heart'. ¡Entra directo al ranking de números más divertidos de la historia del programa!

Ha sido una noche llena de estrellas y también con un toque latino. De eso se han encargado Jadel, que puesto su 'Corazón en la maleta' para imitar a Luis Fonsi, y Josie, que ha sufrido con sus pintas como Daddy Yankee cantando su 'Limbo'.

En la clasificación general, se aprieta el podio porque Andrea Guaschse ha aupado hasta la segunda posición gracias a su cariñoso homenaje a Carmen Sevilla. La concursante se ha proclamado 'Carmen de España' y su chispa y ternura han enamorado al público. Nada mal para ser la primera vez que cantaba copla, pero demostrando que es un animal escénico como Alfred García. En su caso, ha sido literalmente la banda The Animals, en concreto su vocalista, Eric Burdon, para invitar a 'House of the rising sun', una canción que ha vuelto a ponerse de moda gracias a TikTok.

El broche a la gala 11 lo ha puesto un claro candidato a concursante en una próxima temporada de 'Tu cara me suena'. Ricky Merino ha provocado como Sam Smith parta hacernos caer en la tentación de 'Unholy'. Sexy y transhresor, ha estado rodeado de todos los bailarines en una de las coreografías más eróticas que se recuerdan en el plató.

Ha sido una gala de grandes números, espectaculares puestas en escena, bonitos homenajes e hilarantes regresos. Entre tanta vorágine, se ha impuesto la sencillez de Miriam. Desnuda musicalmente en el escenario, ha sido sólo ella frente al mundo como India Martínez. Esa valentía le hace volver a ser la reina de 'Tu cara me suena' al dejarnos a todos hechizados.