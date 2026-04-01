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Así afronta Sole Giménez su participación en Tu cara me suena: “Tengo un punto débil bastante grande”

La cantante tiene muchas ganas de enfrentarse a los retos que le dé el pulsador cada semana y luchará por esconder su reconocida voz.

Así afronta Sole Giménez su participación en Tu cara me suena: “Tengo un punto débil bastante grande”

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Sole Giménez es una de las nueve concursantes de esta edición de Tu cara me suena y nos ha confesado que sus anteriores visitas al programa la han animado a aceptar el reto de ser concursante oficial.

Sole está muy emocionada con esta nueva aventura y, a pesar de ser cantante, nos ha recalcado que tiene “un punto débil bastante grande y es que tengo una voz muy reconocible y salirme de ella es bastante complicado”.

La cantante está dispuesta a enfrentarse a cualquier reto que le salga en el pulsador. Le encantaría imitar a muchos de los artistas con los que ella ha crecido y a los que ha admira, pero a un tema heavy no le gustaría tener que enfrentarse.

“Siempre me ha sorprendido el nivel de calidad y el esfuerzo tan grande que hacen los concursantes y todo el equipo para que esto sea un espectáculo”, ha recalcado Sole al hablar de Tu cara me suena. ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba!

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Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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