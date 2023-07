Alfred García, imperial como Elvis Presley con ‘Can´t help falling in love’

Alfred García ha hecho una de esas actuaciones que dejan sin aliento, que sobrecogen y enamoran. Su Elvis Presley es ya eterno en ‘Tu cara me suena’ tras la imitación que ha hecho en la segunda Semifinal de esta décima temporada, además con ‘Can´t help falling in love’, una balada que es un himno del romanticismo.

El reto era imponente al tratarse de un icono en todos los sentidos, y en todos el concursante ha estado impecable. Empezando por su voz: contenida, con el vibrato tan típico del artista de Memphis, pero transmitiendo ternura hasta llegar a un final que ha sido apoteósico y lleno de fuerza. Es la sorpresa que guardaba este número, cuando Elvis se jugaba el renacer de su carrera en 1968.

En una puesta en escena en la que ha estado rodeado de fans, como le pasaba al rey del rock, Alfred no ha tenido que exhibir movimiento de cadera pero sí mucha sensualidad. Por eso, ha dejado a todos enamorados en una actuación que es de auténtico finalista y favorito a convertirse en campeón de ‘Tu cara me suena’. ¡No te pierdas esta joya en el vídeo!

Provocadora, pero en otro sentido, ha estado Anne Igartiburu, irreconocible como Bad Bunny. Su salida al escenario ha dejado a todos flipando por el cambio radical en su look, uno de los cambios de sexo más espectaculares.

La concursante ha salido al escenario a pasárselo muy bien y es lo que ha hecho con ‘Tití me preguntó’, uno de los mayores éxitos de los últimos años. Ha estado disfrutona incluso con su voz, con ese estilo pasota tan marcado, y con la actitud, jugando con los bailarines.