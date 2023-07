La última proeza de Andrea Guasch en la noche en la que conocimos a todos los finalistas de 'Tu cara me suena 10'

Puede parecer un tópico... pero no lo es. Pase lo que pase en la gran Final, la décima temporada de 'Tu cara me suena' tiene un gran quinteto de ganadores. Son los flamantes finalistas de esta edición: Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Jadel, Merche y Alfred García, por orden de cómo ha quedado la clasificación general. Todos ellos han vencido en alguna gala. En la Semifinal, han sacado lo mejor de su talento, demostrando que todos pueden considerarse favoritos al título de campeón.

De momento, si se tratara del número de galas ganadas, la reina sería Andrea. Ha llegado hasta este punto clave como empezó la edición gracias a Chanel: ganando. Su quinta victoria lleva el nombre de The Bangles y una canción, 'Eternal flame', que describe lo que es el paso de la concursante por este plató: eterno.

Todos dejarán un recuerdo inolvidable y, en este sentido, la Semifinal ha sido toda una declaración de intenciones. Jadel ha hecho un homenaje a Raphael que ha sido ha dejado a todos sin aliento por su intensidad. Como el título de la canción, 'Qué sabe nadie' lo que pasará porque también Merche y Alfred García han llegado a un momento pletórico. Ella ha sido el sumun de la elegancia en una imitación perfecta de Paloma San Basilio con 'La hiedra', y él ha puesto a todos la piel de gallina resucitando a Elvis con 'Can´t help falling in love'.

Quien no ha tenido que competir esta noche es Miriam, que ya se había ganado su pase como finalista al quedar líder de la clasificación general en la gala pasada. Por eso, sin esa presión, ha optado por el riesgo y por disfrutar: se ha dado el gustazo de convertirse en Jennifer López con una coreografía espectacular, en una puesta en escena brutal junto a todos los bailarines. Sin duda, ella misma se marca el nivel de exigencia... ¡y es siempre el máximo!

De la misma manera que hay Top-5, hay farolillo rojo. El último puesto se lo queda definitivamente Agustín Jiménez, quizá tras uno de sus mejores números como Jorge Negrete con 'Ay Jalisco, no te rajes'. El cómico ha vivido un emocionante duelo en la parte baja de la tabla frente a Susi Caramelo, que ha imitado a Katy Perry en un número con mucho simbolismo de lo que ha sido su paso por 'Tu cara me suena' porque ha acabado como la chica guay de 'Last Friday night'.

Disfrutando al máximo termina también Anne Igartiburu, que ha estado completamente irreconocible como Bad Bunny con 'Tití me preguntó'. Su cambio radical en esta gala compite con el de Josie, que ha tenido que sacar su lado más testosterónico para convertirse en Maluma y poder seducir a la espectacular Thalía que ha interpretado Supremme de Luxe.La química entre los dos ha subido la temperatura con 'Desde esa noche'.

El broche de la Semifinal lo ha puesto Sandra Golpe, que ha repetido como invitada tras lo bien que se lo pasó la edición pasada como Amy Winehouse. La periodista ha cambiado las Noticias por el espectáculo para dejar constancia de su talento en la música como Miley Cyrus con 'Flowers'.

La suerte está echada de cara a la final. Hay cinco candidatos para convertirse en campeón o campeona de la décima temporada de 'Tu cara me suena'. Todos han expuesto ya las imitaciones con las que competirán. De momento, la penúltima proeza la ha escrito Andrea al ganar su quinta gala. Pase lo que pase, la llama de esta edición será eterna.