La conmovedora conversación entre Paula y Anuska: “Se me rompe el alma”

Aunque Marhya es la escritora profesional entre los jugadores de Traitors, el guion que se está cumpliendo a la perfección es el de Carlos. Entre sus últimos movimientos, ha reclutado a Paula, ha asesinado a Vergara y ha movido los hilos para que Anuska sea la gran señalada en la próxima mesa redonda. Incluso ha revelado a Juan y a Lucía el secreto que hasta ahora sólo él sabía: que Anuska y Paula son madre e hija.

Sin embargo, Paula no está dispuesta a traicionar a su madre. En realidad, se encuentra en una situación muy difícil, tratando de hacer equilibrismos en su alianza con Carlos. Por eso, tras la misión, al fin consigue reunirse con él para tratar de convencerle de que desvíe las sospechas hacia Marhya. No sólo no lo consigue, sino que el traidor ve rota su ya frágil confianza en ella: “No me fío un pelo porque mañana, con tu madre en la mesa, me la vas a liar”.

Paula, consciente de la comprometida situación de Anuska, se reúne después con ella. En esa conversación, conmovedora, la traidora le explica a su madre que podría verse abocada a votarla en la mesa redonda: “Se me rompe el alma”. “Si hoy digo tu nombre, es porque creo que voy a poder ganar así”, se justifica. Anuska, comprensiva, la libera de culpa, la advierte sobre Carlos y le hace una petición: “No te pongas a llorar”.