“Han sido horas de estudio”: Mireia se sincera tras proclamarse ganadora de The Floor

Mireia se ha convertido en la ganadora de The Floor tras ocho semanas de intensos duelos en los que el territorio más grande del tablero ha ido cambiando de dueño. La categoría que ha defendido desde el primer día, chefs, ha sido la que le ha hecho tocar la gloria tras imponerse a Daniel en el último enfrentamiento.

La cocinera no ha podido ocultar su enorme alegría tras volver al tablero como la ganadora del programa y de los 100.000 euros. Todo el equipo se ha acercado a felicitarla y ella nos ha explicado como se sentía en ese momento: “Estoy que no me lo creo. ¡Vivan los cocineros y cocineras!”

Igual que hizo el primer día que salió a jugar, Manel Fuentes le recalcó a Mireia que la colorida americana que ha llevado puesta y que le había regalado su madre le ha dado suerte. ¡Ya no vamos a poder olvidarnos de ella!

Con respecto a qué va a hacer con el dinero del premio, además del sueño que nos había comentado que tenía de bucear en todos los océanos del mundo, Mireia nos ha hablado sus próximos planes: “Quiero guardar, viajar un poquito y descansar”. Ha vivido semanas muy intensas, llenas de emociones y todavía no ha asimilado lo que acaba de pasar.

“He estado estudiando todo lo que tenía a mí alrededor. Al final tienes que ir mirando todo por sí acaso”, ha confesado Mireia. Aunque finalmente sólo ha tenido que jugar cuatro duelos en el programa, la cocinera se había preparado muchos más temas para enfrentarse a otros de sus compañeros. ¡Dale play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos ha contado tras proclamarse ganadora del programa!