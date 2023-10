Así ha sido el paso de Mireia por The Floor: de tener cuatro casillas a conquistar todo el tablero

Mireia Gil se ha proclamado ganadora de la primera edición de The Floor España tras conquistar todo el tablero en la gran final. Aunque no partía como una de las favoritas, la cocinera ha conseguido eliminar a fuertes rivales de la competición y los 100.000 euros del premio final ya son suyos.

Cien concursantes fueron los que comenzaron esta aventura y a todos ellos los hemos visto jugarse su continuidad en el programa. A lo largo de estas semanas, han sido varios los que se han colocado primeros en la lucha por el premio final, pero un territorio tan amplio y jugoso ha sido difícil de mantener.

Mireia ha dado la sorpresa en la final y, por si algunos no recuerdan los pasos que ha dado hasta proclamarse ganadora, vamos a echar la vista atrás para repasar los enfrentamientos que han llevado a la cocinera a tocar la gloria.

Su tardío debut en el programa

A Mireia la conocimos en el sexto programa, cuando fue seleccionada por el aleatorio para salir a batirse el duelo al atril de juego. En su presentación, Manel Fuentes aprovechó para resaltar lo mucho que le gustaba la americana que llevaba puesta, ya que, debido a sus colores, no pasaba desapercibida.

La cocinera tuvo muchas dudas acerca de a qué vecino retar. Sus opciones eran muy jugosas: Los 2000, con cuatro casillas, películas españolas, con tres y criaturas fantásticas, con dos. Tras meditarlo unos segundos, decidió ir a por Jaime y demostrar sus conocimientos sobre el cine nacional.

Los dos pasaron las primeras imágenes del enfrentamiento, aunque Mireia enseguida consiguió remontar y se convirtió en la ganadora del duelo. La cocinera pasó a formar parte del selecto grupo que contaba con cuatro casillas en el tablero.

La sorpresa de la final

Desde su debut en el sexto programa, Mireia permaneció tranquila en su pequeño territorio… ¡hasta casi los últimos enfrentamientos de la final! El liderazgo de la clasificación fue cambiando de dueño y, en el momento en el que el aleatorio volvió a seleccionar a la cocinera, la primera posición la ocupaba Paco Luis.

A pesar de que el nuevo líder era para muchos el favorito para ganar, Mireia se atrevió a retarlo al verse capaz de defenderse en la categoría de atletas olímpicos. La cocinera hizo muy bien en arriesgarse, ya que Paco Luis se bloqueó con algunas imágenes y Mireia se convirtió en la nueva reina del tablero. ¡Ya sólo quedaban tres concursantes en juego!

Entre Eurovisión de Daniel y Modelos de Juanan, Mireia lo tuvo claro. Si podía evitar el festival de la canción, iba a hacerlo. Además, su otro rival acababa de heredar la categoría de Patrizia y, por mucho que hubiese estudiado, no iba a defenderla igual de bien que Daniel Eurovisión.

Esta fue otra decisión acertada por parte de la cocinera, ya que Juanan no tenía ni idea de modelos. El concursante había intentado generar miedo en el tablero asegurando que se había preparado la temática, pero sólo era un farol.

Llegados a este punto, Mireia y Daniel estaban un poco desconcertados, ya que quedaban dos categorías por jugarse. Manel Fuentes les explicó que sólo jugarían una de ellas, la que escogiese Mireia por ser la concursante con más casillas en su poder. Como era de esperar, la cocinera se decantó por chefs.

Daniel defendió la categoría muy bien la primera mitad de duelo y, por un momento, pensábamos que todo se decidiría en el último segundo. Finalmente, el eurofán se bloqueó con varias imágenes y… ¡Mireia se convirtió en la ganadora del programa!

Con los 100.00 euros del premio final, Mireia podrá cumplir su sueño de bucear por todos los océanos del mundo y, además, podrá reservar una parte para el mundo de la cocina que tanto le apasiona. La catalana no ha podido contener las lágrimas tras proclamarse campeona y se ha despedido con el grito de: “¡Mamá, me lo he llevado!”. ¡Enhorabuena Mireia!