¡Mireia se convierte en la ganadora de la primera edición de The Floor!

Mireia se ha convertido en la ganadora de la primera edición de The Floor tras derrotar a Paco Luis, Juanan y Daniel en la gran final. El nombre de la persona que se iba a llevar los 100.000 euros no ha estado nada claro hasta el último momento, pero, en cuanto el aleatorio seleccionó a la cocinera, enseguida se posicionó como favorita.

Como no se había jugado ni la categoría de chefs, ni la de Eurovisión, Mireia ha sido la que ha tenido que decidir en cuál de ellas iba a protagonizar el último duelo. No ha sido muy difícil adivinar por cuál se decantaría, teniendo en cuenta que es cocinera y que una de las categorías era la que defendía desde el primer día.

A pesar de no ser su especialidad, Daniel ha estado muy acertado en la primera parte del duelo y ha hecho sufrir a Mireia. Sin embargo, en los últimos segundos se ha bloqueado con varios cocineros y… ¡Mireia se ha convertido en la ganadora de la primera edición de The Floor! “¡Mamá, que me lo he llevado!”, ha gritado la cocinera emocionada al volver al tablero como la ganadora de los 100.000 euros. ¡Enhorabuena, Mireia!

Así se cocinó la victoria de Mireia

Paco Luis fue el encargado de abrir el octavo programa y se estrenó como duelista por todo lo alto. El concursante retó al cine en blanco y negro de Pablo y, tras un intenso duelo, eliminó al estratega de la edición, dejando de piedra a todos sus compañeros. ¡Paco Luis se había convertido, con un solo duelo, en uno de los favoritos para ganar!

Alejando, el ganador del séptimo programa protagonizó el segundo y tercer duelo y, tras ganar a Eduardo Grimaldi y a Josu, decidió ir a por Jorge. En el tercer enfrentamiento de la noche no tuvo la misma suerte y los orígenes de los famosos sentenciaron su final en el concurso.

Tras convertirse en el nuevo líder del tablero, Jorge decidió seguir jugando y retó a Isabel María. La categoría de prodigios le ayudó a mantener su enorme territorio, aunque lo acabaría perdiendo contra Javi. Eso sí, el enfrentamiento de escudos deportivos fue uno de los más emocionantes de toda la edición.

Edu López por fin tuvo la oportunidad de jugar y, a pesar de confesar que era uno de los mejores amigos que había hecho en el concurso, decidió retar a Javi. Las razas de perro se le atascaron al que en ese momento lideraba la clasificación y Edu se convirtió el ganador del duelo. ¡Pasó de tener una casilla a ocupar 76!

Después de que Juanan eliminase a Patrizia en el duelo de fútbol nacional y decidiese volver al tablero, el aleatorio volvió a elegir a Paco Luis y su única opción retable era Edu. Aunque el directivo empezó el duelo nervioso por enfrentarse al líder en su categoría, la suerte estuvo de su lado y consiguió arrebatarle a Edu su gran territorio.

Llegados a este punto, por fin volvimos a ver a Mireia en acción. Para sorpresa de muchos, la cocinera le plantó cara a uno de los favoritos para ganar y se convirtió en la vencedora del duelo. ¡Eliminó a Paco Luis y se convirtió en la nueva líder del tablero!

Poco esfuerzo tuvo que hacer Mireia en su enfrentamiento contra Juanan. El concursante había asegurado dominar la categoría de modelos, pero realmente se trataba de un farol. ¡No consiguió responder correctamente a ninguna imagen!

El duelo contra Daniel sí que estuvo más ajustado, especialmente en la primera parte. La categoría en la que se enfrentaron fue la de chefs y, finalmente, los conocimientos de Mireia la catapultaron a la victoria.

Con los 100.000 euros del premio, Mireia podrá cumplir su sueño de bucear en todos los océanos del mundo y, además, invertir en el mundo de la cocina. ¿Quién le iba a decir a ella el primer día que su propia categoría le haría conquistar todo el tablero?