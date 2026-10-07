Cocina de temporada
Receta de bonito a la sidra de Arguiñano: “Un plato muy rico que entra en precio”
Karlos Arguiñano ha preparado un delicioso plato de bonito a la sidra para aprovechar que el pescado esta de temporada. Un plato muy rico y sencillo que ha acompañado de una sidra.
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En Cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos aprovechado la temporada del bonito, “si se compra ahora entero se puede aprovechar todo” ha aconsejado el cocinero a los espectadores.
Una receta sencilla y muy rica que puede entrar en precio para comer bien y de forma extraordinaria toda la familia.
Ingredientes (4 p.):
- 4 lomos de bonito de 150 g cada uno
- 3 cebollas
- 2 patatas
- 2 pimientos verdes
- 2 dientes de ajo
- 1/2 l de sidra
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta blanca
- perejil
Elaboración:
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y lamina los ajos, pela y pica finamente las cebollas, pon todo en la sartén y deja que se vayan pochando durante 5-6 minutos. Retira el rabo y las semillas de los pimientos, córtalos en juliana fina y añádelos. Sazona y deja pochar a fuego suave durante 25-30 minutos.
Calienta un dedo de aceite en otra sartén. Pela y corta las patatas en rodajas finas. Fríelas en la sartén hasta que estén doradas por fuera y blanditas por dentro, unos 15 minutos.
Sazona y pásalas a una tartera (cazuela amplia y baja). Incorpora las verduras pochadas, vierte la sidra y deja reducir durante 10 minutos.
Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los lomos de bonito y séllalos vuelta y vuelta en la sartén. Pásalos a la tartera, tapa y apaga el fuego para que se terminen de cocinar con el calor residual.
Sirve las patatas con la fritada en un plato, coloca encima un lomo de bonito por ración y decora con una hoja de perejil.
Consejo:
Emplea sidra natural o una sidra con denominación de origen que aporte un buen toque frutal y ácido a la salsa.
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