Receta de bonito a la sidra de Arguiñano: “Un plato muy rico que entra en precio”

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos aprovechado la temporada del bonito, “si se compra ahora entero se puede aprovechar todo” ha aconsejado el cocinero a los espectadores.

Una receta sencilla y muy rica que puede entrar en precio para comer bien y de forma extraordinaria toda la familia.

Ingredientes (4 p.):

4 lomos de bonito de 150 g cada uno

3 cebollas

2 patatas

2 pimientos verdes

2 dientes de ajo

1/2 l de sidra

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta blanca

perejil

Elaboración:

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y lamina los ajos, pela y pica finamente las cebollas, pon todo en la sartén y deja que se vayan pochando durante 5-6 minutos. Retira el rabo y las semillas de los pimientos, córtalos en juliana fina y añádelos. Sazona y deja pochar a fuego suave durante 25-30 minutos.

Pocha las verduras | antena3.com

Calienta un dedo de aceite en otra sartén. Pela y corta las patatas en rodajas finas. Fríelas en la sartén hasta que estén doradas por fuera y blanditas por dentro, unos 15 minutos.

Fríe las patatas | antena3.com

Sazona y pásalas a una tartera (cazuela amplia y baja). Incorpora las verduras pochadas, vierte la sidra y deja reducir durante 10 minutos.

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los lomos de bonito y séllalos vuelta y vuelta en la sartén. Pásalos a la tartera, tapa y apaga el fuego para que se terminen de cocinar con el calor residual.

Sella el bonito | antena3.com

Sirve las patatas con la fritada en un plato, coloca encima un lomo de bonito por ración y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Emplea sidra natural o una sidra con denominación de origen que aporte un buen toque frutal y ácido a la salsa.