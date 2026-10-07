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Cocina de temporada

Receta de bonito a la sidra de Arguiñano: “Un plato muy rico que entra en precio”

Karlos Arguiñano ha preparado un delicioso plato de bonito a la sidra para aprovechar que el pescado esta de temporada. Un plato muy rico y sencillo que ha acompañado de una sidra.

Receta de bonito a la sidra de Arguiñano: “Un plato muy rico que entra en precio”

Receta de bonito a la sidra de Arguiñano: “Un plato muy rico que entra en precio”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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En Cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos aprovechado la temporada del bonito, “si se compra ahora entero se puede aprovechar todo” ha aconsejado el cocinero a los espectadores.

Una receta sencilla y muy rica que puede entrar en precio para comer bien y de forma extraordinaria toda la familia.

Ingredientes (4 p.):

  • 4 lomos de bonito de 150 g cada uno
  • 3 cebollas
  • 2 patatas
  • 2 pimientos verdes
  • 2 dientes de ajo
  • 1/2 l de sidra
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • pimienta blanca
  • perejil

Elaboración:

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y lamina los ajos, pela y pica finamente las cebollas, pon todo en la sartén y deja que se vayan pochando durante 5-6 minutos. Retira el rabo y las semillas de los pimientos, córtalos en juliana fina y añádelos. Sazona y deja pochar a fuego suave durante 25-30 minutos.

Pocha las verduras
Pocha las verduras | antena3.com

Calienta un dedo de aceite en otra sartén. Pela y corta las patatas en rodajas finas. Fríelas en la sartén hasta que estén doradas por fuera y blanditas por dentro, unos 15 minutos.

Fríe las patatas
Fríe las patatas | antena3.com

Sazona y pásalas a una tartera (cazuela amplia y baja). Incorpora las verduras pochadas, vierte la sidra y deja reducir durante 10 minutos.

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los lomos de bonito y séllalos vuelta y vuelta en la sartén. Pásalos a la tartera, tapa y apaga el fuego para que se terminen de cocinar con el calor residual.

Sella el bonito
Sella el bonito | antena3.com

Sirve las patatas con la fritada en un plato, coloca encima un lomo de bonito por ración y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Emplea sidra natural o una sidra con denominación de origen que aporte un buen toque frutal y ácido a la salsa.

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