Brian se declara fan del “merenguetón” y Jorge Fernández reniega: “Vamos a llevarnos bien”

La ruleta de la suerte ha arrancado con una mala noticia para Jorge Fernández. Y es que, si bien el presentador ya ha confesado en varias ocasiones que “no es muy fan del reggaetón”, en esta ocasión le ha tocado presentar algo que “no sabía que existía”: el “merenguetón”.

“Jorge, te va a gustar”, le trataba de consolar Joaquín Padilla antes de dar paso a la Prueba de Velocidad Musical; mientras Brian se declaraba fan del género: “Se pega”. El presentador se ha dirigido a su compañero para preguntarle si efectivamente le gustaba y Brian lo ha dejado muy claro: “Me encanta”.

“¿Cuántas veces has ido a ver a Bad Bunny?”, le ha preguntado Jorge, sabiendo que ya había ido dos y le quedaba una tercera: “Vamos a llevarnos bien”, ha sentenciado el presentador entre risas.

¿Habrá terminado dando el visto bueno a este estilo musical tras la actuación de la banda? Dale play al vídeo de arriba para descubrirlo.