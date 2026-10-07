Receta de bollo de leche con chocolate en texturas: “Vaya merienda nos espera”

Ingredientes (8 bollitos):

450 g de harina de fuerza + 30 g para amasar

170 ml de leche

2 huevos

18 g de azúcar

7 g de sal

50 g de mantequilla a punto de pomada

15 g de levadura de panadería

100 g de gotas de chocolate

200 g de crema de cacao y avellana

baño de leche y azúcar (50 g de azúcar + 50 ml de leche)

menta para decorar

Elaboración:

Pon la harina en un bol. Haz un hueco en el centro y añade la leche, la levadura, el azúcar, la sal y los huevos. Mezcla bien con las manos. Tapa con film y deja reposar durante 40 minutos como mínimo (autólisis).

Deja reposar 40 minutos | antena3.com

Una vez que la masa tenga la consistencia adecuada, agrega la mantequilla poco a poco y amasa de nuevo hasta que quede muy suave. Incorpora las pepitas de chocolate. Pon la masa en un bol, tapa y deja que repose hasta que doble su volumen, 2-3 horas a temperatura ambiente, de un día para otro en el frigorífico (primera fermentación).

Divide la masa en 8 partes iguales y haz bolitas. Cúbrelas con un trapo y déjalas reposar durante 10 minutos.

Pon la crema de avellanas con cacao en una manga pastelera. Estira las bolitas con un rodillo (15x15 cm aprox.), ponles unos 25 gramos de chocolate en el centro y envuélvelos dejando el chocolate dentro.

Rellénalos con la crema de avellanas | antena3.com

Pon los bollos en una fuente apta para el horno y deja que fermenten durante 30 minutos aproximadamente (segunda fermentación).

Para hacer el baño de leche, mezcla en un bol la leche con el azúcar y remueve hasta que se disuelva bien.

Pinta los bollos con el baño de leche. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC (sin ventilador) durante 15 minutos, hasta que estén dorados. Cuando los saques, úntalos de nuevo con el baño de leche y azúcar, para darles brillo. Deja que se enfríen y sírvelos decorados con unas hojas de menta.

Pinta los bollos y mételos al horno | antena3.com

Consejo:

Si quieres, puedes guardar las pepitas de chocolate en el congelador antes de meterlas en la masa. Así evitarás que se derritan durante el amasado y mantendrán su forma al hornear.