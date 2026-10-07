Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un dulce de escándalo

Receta de bollo de leche con chocolate en texturas: “Vaya merienda nos espera”

Joseba Arguiñano ha elaborado un dulce que va a hacer las delicias en tu cocina. Descubre como elaborar este delicioso bizcocho de bollo de leche con chocolate en texturas. “¡Todo un espectáculo!

Receta de bollo de leche con chocolate en texturas

Receta de bollo de leche con chocolate en texturas: “Vaya merienda nos espera”

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (8 bollitos):

  • 450 g de harina de fuerza + 30 g para amasar
  • 170 ml de leche
  • 2 huevos
  • 18 g de azúcar
  • 7 g de sal
  • 50 g de mantequilla a punto de pomada
  • 15 g de levadura de panadería
  • 100 g de gotas de chocolate
  • 200 g de crema de cacao y avellana
  • baño de leche y azúcar (50 g de azúcar + 50 ml de leche)
  • menta para decorar

Elaboración:

Pon la harina en un bol. Haz un hueco en el centro y añade la leche, la levadura, el azúcar, la sal y los huevos. Mezcla bien con las manos. Tapa con film y deja reposar durante 40 minutos como mínimo (autólisis).

Deja reposar 40 minutos
Deja reposar 40 minutos | antena3.com

Una vez que la masa tenga la consistencia adecuada, agrega la mantequilla poco a poco y amasa de nuevo hasta que quede muy suave. Incorpora las pepitas de chocolate. Pon la masa en un bol, tapa y deja que repose hasta que doble su volumen, 2-3 horas a temperatura ambiente, de un día para otro en el frigorífico (primera fermentación).

Divide la masa en 8 partes iguales y haz bolitas. Cúbrelas con un trapo y déjalas reposar durante 10 minutos.

Pon la crema de avellanas con cacao en una manga pastelera. Estira las bolitas con un rodillo (15x15 cm aprox.), ponles unos 25 gramos de chocolate en el centro y envuélvelos dejando el chocolate dentro.

Rellénalos con la crema de avellanas
Rellénalos con la crema de avellanas | antena3.com

Pon los bollos en una fuente apta para el horno y deja que fermenten durante 30 minutos aproximadamente (segunda fermentación).

Para hacer el baño de leche, mezcla en un bol la leche con el azúcar y remueve hasta que se disuelva bien.

Pinta los bollos con el baño de leche. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC (sin ventilador) durante 15 minutos, hasta que estén dorados. Cuando los saques, úntalos de nuevo con el baño de leche y azúcar, para darles brillo. Deja que se enfríen y sírvelos decorados con unas hojas de menta.

Pinta los bollos y mételos al horno
Pinta los bollos y mételos al horno | antena3.com

Consejo:

Si quieres, puedes guardar las pepitas de chocolate en el congelador antes de meterlas en la masa. Así evitarás que se derritan durante el amasado y mantendrán su forma al hornear.

Receta de dorada a la lima con chips de yuca

Receta de dorada a la lima con chips de yuca: riquísima y lista solo en diez minutos

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Publicidad

Programas

Receta de bollo de leche con chocolate en texturas

Receta de bollo de leche con chocolate en texturas: “Vaya merienda nos espera”

Receta de bonito a la sidra de Arguiñano: “Un plato muy rico que entra en precio”

Receta de bonito a la sidra de Arguiñano: “Un plato muy rico que entra en precio”

Bernaldo Quirós espejo

Bernaldo de Quirós, economista: "La huelga tendrá un coste para el PIB de 0,4 puntos por día"

Cristina, pequeña propietaria
Crisis de vivienda

Cristina, pequeña propietaria ahogada por sus inquiokupas: "Yo también podría ser una pobre Maricarmen"

La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, en "Espejo público"
CRISIS DE LA VIVIENDA

La ministra de Vivienda asegura que las comunidades tienen una opción para pagar rentas impagadas, "ninguna lo ha solicitado"

Ester Muñoz (PP)
Huelga general

Ester Muñoz (PP) carga contra la huelga general por la vivienda: "Está manejada desde las instancias del Gobierno para influir en las elecciones"

La portavoz del PP, Ester Muñoz, critica la gestión del Gobierno en materia de vivienda y acusa a la izquierda de "manejar" la huelga general para influir en las elecciones.

CEUTA VECINOS
CRISIS MIGRATORIA

Vecinas ceutíes responden a Pedro Sánchez tras no ser mencionadas al convocar elecciones: "Quiere tapar a Ceuta, pero Ceuta va a seguir estando presente"

Más de dos meses después de la entrada masiva a Ceuta, los vecinos siguen hartos de la situación y exigen medidas reales. Tras el desalojo del Trampolín, los vecinos se preguntan por la ubicación de los más de 10.000 migrantes que continúan en Ceuta.

Ángela Vallvey

Ángela Vallvey rompe a llorar al recordar a su perro: "He perdido al mío"

La "cautela" de Mika al enfrentarse a las palabras encadenadas de La Voz

La "cautela" de Mika al enfrentarse a las palabras encadenadas de La Voz

Simón, manifestante que acampa en Sol

Simón, acampado en Sol, responde a la burla de Nuevas Generaciones (PP): "Deberían ponerse un puntito en la boca"

Publicidad