Mariola Fuentes saca su lado más ‘animal’ en Una de Cuatro: “Vivo en la naturaleza”

Mariola Fuentes ha dejado a todos fascinados con lo bien que lo ha hecho en el Una de Cuatro. La actriz se ha quedado a una sola respuesta del pleno de aciertos, y ha sumado 26, en una prueba dedicada esta vez a los animales. “Vivo en la naturaleza”, ha bromeado tras responder tantas preguntas seguidas que ni Moisés ni Juan Duyos han tenido ocasión de entrar en acción.

Ni ella misma se esperaba hacerlo tan bien. Ha comenzado jugando con un cuarteto de animales compuesto por mofeta, escorpión, oca y buitre. Entre aves, mamíferos y todo tipo de criaturas, ha ido encadenando aciertos con una sorprendente facilidad.

Sólo ha habido un animal que ha logrado escaparse de su particular safari: la mascota del Celta de Vigo. Ha respondido tejón cuando Chiño es una gaviota, una opción que ha descartado al pensar: “Va a ser muy PP”. Ese error ha evitado el pleno perfecto, aunque no empaña una actuación espectacular. ¿Podrías igualarlo? ¡Dale al play y ponte a prueba!