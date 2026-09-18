Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 18 de septiembre

Mariola Fuentes saca su lado más ‘animal’ en Una de Cuatro: “Vivo en la naturaleza”

La actriz ha arrasado en la prueba, rozando un pleno que sólo ha impedido la mascota del Celta de Vigo. ¡Ha sumado 26 segundos!

Mariola Fuentes saca su lado más ‘animal’ en Una de Cuatro: “Vivo en la naturaleza”

Mariola Fuentes saca su lado más ‘animal’ en Una de Cuatro: “Vivo en la naturaleza”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Mariola Fuentes ha dejado a todos fascinados con lo bien que lo ha hecho en el Una de Cuatro. La actriz se ha quedado a una sola respuesta del pleno de aciertos, y ha sumado 26, en una prueba dedicada esta vez a los animales. “Vivo en la naturaleza”, ha bromeado tras responder tantas preguntas seguidas que ni Moisés ni Juan Duyos han tenido ocasión de entrar en acción.

Ni ella misma se esperaba hacerlo tan bien. Ha comenzado jugando con un cuarteto de animales compuesto por mofeta, escorpión, oca y buitre. Entre aves, mamíferos y todo tipo de criaturas, ha ido encadenando aciertos con una sorprendente facilidad.

Sólo ha habido un animal que ha logrado escaparse de su particular safari: la mascota del Celta de Vigo. Ha respondido tejón cuando Chiño es una gaviota, una opción que ha descartado al pensar: “Va a ser muy PP”. Ese error ha evitado el pleno perfecto, aunque no empaña una actuación espectacular. ¿Podrías igualarlo? ¡Dale al play y ponte a prueba!

El regreso de la mejor bailarina de Pasapalabra: la “legendaria Carmen”, protagonista absoluta de La Pista

El regreso de la mejor bailarina de Pasapalabra: la “legendaria Carmen”, protagonista absoluta de La Pista

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Dulce derrota de Moisés en AlaZ: un “mostachón” amarga su remontada contra David

Dulce derrota de Moisés en AlaZ: un “mostachón” amarga su remontada contra David

“Tenemos que mirar el VarPalabra”: el último acierto de Verónica Blume, in extremis en Palabras Cruzadas

“Tenemos que mirar el VarPalabra”: el último acierto de Verónica Blume, in extremis en Palabras Cruzadas

Moisés, implacable en La Pista… aunque con su propia versión de ‘La Lola’ de Café Quijano

Moisés, implacable en La Pista… aunque con su propia versión de ‘La Lola’ de Café Quijano

¡Vuelve La Voz! Sigue en directo el gran estreno
Minuto a minuto

La Voz 2026 en directo: sigue minuto a minuto el estreno de la nueva temporada

Mariola Fuentes saca su lado más ‘animal’ en Una de Cuatro: “Vivo en la naturaleza”
Mejores momentos | 18 de septiembre

Mariola Fuentes saca su lado más ‘animal’ en Una de Cuatro: “Vivo en la naturaleza”

Nuria Hidalgo
EXCLUSIVA

Nuria Hidalgo, tras reclamarle a Omar Montes un aumento de la manutención: "Solo estoy luchando por mi hijo"

El cantante se enfrenta a nuevos problemas con la manutención de sus hijos. Tras el polémico nacimiento de su supuesto bebé con Rocío Muñoz, Nuria Hidalgo le reclama un aumento de la pensión de su primer hijo.

Gabriela Guillén
EXCLUSIVA

El motivo tras el bache de salud de Gabriela Guillén: "Debe una cantidad de dinero muy grande"

La expareja de Bertín Osborne fue trasladada ayer al hospital tras, supuestamente, recibir una carta certificada en su domicilio. Hoy, nos da más detalles de lo ocurrido y Nacho Gay desvela el verdadero motivo de su estado de salud.

Crimen Claudia Tacoronte

'El Trompas' confiesa el crimen de Claudia Tacoronte, la estudiante asesinada en México: "La causa fue el robo del móvil"

Alejandro

Rocío, tía de Alejandro, el joven desaparecido en Ronda: "Nuria era mala con él, si llegaba a casa sin dinero, le pegaba"

Paqui

Paqui, estafada hasta vender su casa en nuda propiedad: "Nos hicieron creer que estábamos firmando la Ley de Segunda Oportunidad"

Publicidad