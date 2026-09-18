Moisés, implacable en La Pista… aunque con su propia versión de ‘La Lola’ de Café Quijano

Moisés ha demostrado, otra vez, que tiene un oído privilegiado y una buena memoria musical porque ha hecho pleno en La Pista. Al concursante riojano le ha bastado escuchar los primeros compases de ‘La Lola’ para ganar en una tarde especialmente inspirada en esta prueba porque todos los duelos se han resuelto a la primera.

Aunque David ha sido más rápido con el pulsador, le ha sido imposible descifrar el primer fragmento. “Que sí, maricón”, intentaba animarle Eduardo Casanova, desatando las risas en el plató. Sin embargo, ha habido rebote y Moisés ha arriesgado… con acierto. Eso sí, mezclando la letra de la canción de Café Quijano con su propia versión cuando Roberto Leal le ha pedido “pellizquito”.

Con este nuevo pleno, Moisés ha contribuido a una tarde sobresaliente porque Eduardo Casanova y Verónica Blume también han acertado a la primera. Eso sí, los dos invitados eran del equipo de David, por lo que el riojano ha conseguido evitar su propia sangría de segundos en esta prueba. ¡No te lo pierdas en el vídeo!