¡A dos del bote! Javier roza la gloria en El Rosco y obliga a David a una gesta imposible

David y Javier han vuelto a verse las caras en El Rosco, esta vez, jugando por un bote de 616.000 euros. Con ambos concursantes con prácticamente la misma cantidad de segundos acumulados, el duelo prometía emociones fuertes.

Los dos han comenzado muy concentrados. De hecho, la primera vuelta ha sido una de las más igualadas que se recuerdan. Sin embargo, Javier a comenzado a desmarcarse obligando a su contrincante a ir a rebufo para tratar de evitar la Silla Azul.

Cuando el jugador del equipo naranja ha alcanzado los 23 aciertos, David sabía que tenía que arriesgar si quería empatar. Pese a estar a solo dos de lograr la igualada, el concursante no ha podido alcanzar las tablas.

La igualdad y la tensión han sido patentes de principio al fin del duelo y ambos aspirantes al bote nos han regalado un Rosco inolvidable. ¡Haz click en el vídeo de arriba para revivir este momentazo!

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