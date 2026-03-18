¡Turno de Alejandro con 15 aciertos! Jugadón en un Rosco con un final inesperado: “¿Has quedado?”

Este duelo en El Rosco ha sido probablemente el mejor que han protagonizado Alejandro y Javier en Pasapalabra, ambos brillando en un toma y daca apasionante. Ha habido más intensidad incluso que la que Roberto Leal ha puesto a su interpretación de ‘Soy minero’ en La Pista, y eso que el presentador no ha llegado realmente a cantar: “Estaba asfixiado”.

Alejandro, que ha empezado con medio minuto más que su rival, ha arrancado con un buen turno de seis respuestas. La sorpresa la ha dado con su siguiente jugada: ¡15 aciertos de un tirón, desde la H a la V! “¿Has quedado?”, le ha preguntado Roberto. Instantes después, el concursante ha completado su primera vuelta con 22 letras en verde.

Esta presión podría haber agobiado a otro rival, pero Alejandro ha respondido con contundencia: con un turno de ocho respuestas y otro de once. También ha terminado la vuelta con 22 aciertos y ha sumado uno más en esa misma jugada, con la que ya incluso se ha plantado. De esta manera, Alejandro ha pasado de la alegría por su jugadón a verse en apuros para lograr ese empate a 23. ¡Revive este espectacular Rosco en el vídeo!