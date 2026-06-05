A solo dos del bote: Javier impresiona en El Rosco y deja a David contra las cuerdas

El ambiente del plató de Pasapalabra se llena de una tensión especial cuando un concursante alcanza ya los 23 aciertos, y eso es algo que Javier y David logran con relativa frecuencia. Esta vez ha sido el madrileño quien ha centrado los focos cuando se ha puesto a sólo dos letras de ganar el bote de 598.000 euros. De paso, le ha puesto el listón muy alto a su rival en un duelo de gran nivel.

Por sólo un segundo de diferencia, Javier ha arrancado la prueba. Ninguno de los dos concursantes ha tenido un inicio brillante pero sí han impresionado más adelante. El mejor turno del madrileño ha encadenado nueve respuestas, aunque David le ha superado después con una jugada de diez aciertos. En ese momento, el 19-18 de los marcadores reflejaba la igualdad del duelo.

Los dos se guardaban ases pendientes de la primera vuelta. Javier ha lanzado un jaque al llegar a los 23 aciertos, dando la impresión de que podía incluso ir a por el bote. David, a dos letras de su rival, sabía que tenía muy difícil alcanzarle. ¡Dale al play y descubre el desenlace!

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