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Mejores momentos | 5 de junio

Santi Rodríguez, en plena forma en La Pista: “A veces hago crossfit, a veces como gofres”

“Hace calor”, ha cantado el humorista, que ha hecho pleno con este tema de Los Rodríguez que tanto pega para estos días de altas temperaturas.

Santi Rodríguez, en plena forma en La Pista: “A veces hago crossfit, a veces como gofres”

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Alberto Mendo
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Santi Rodríguez ha comenzado su nueva visita a Pasapalabra de la mejor forma posible: con un pleno en La Pista. El humorista comentaba, al comienzo del programa, que se encuentra más en forma que nunca y lo ha demostrado con unos reflejos que han superado incluso a los de Dafne Fernández.

Los dos invitados han viajado a 1995. “Es el año en el que monté por primera vez en bicicleta”, ha bromeado Santi. Lo que se han encontrado es un temazo que pega justo con estos días de altas temperaturas. Lo dejaba tan claro el primer fragmento que el regalo se lo ha llevado el más rápido con el pulsador y el cómico ha sido implacable. “Hace calor”, ha empezado a cantar el cómico.

Dafne ha reconocido que también tenía la canción pero que ha estado “lenta” con su reacción. Santi ha asegurado que dar al pulsador es como un ejercicio de gimnasio, y ha zanjado el momento en clave de humor: “A veces hago crossfit, a veces como gofres”. ¡Revive este duelo musical en el vídeo!

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