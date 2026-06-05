Pleno de Santi Rodríguez en Palabras Cruzadas: una lección de geografía con ideas para viajar este verano

Santi Rodríguez se ha convertido en Pasapalabra en guía turístico. El cómico ha firmado un pleno en Palabras Cruzadas que ha sido una auténtica lección de geografía, en concreto de las zonas costeras de España. Mejor no ha podido hacerlo en este programa, porque en La Pista también ha arrasado al acertar a la primera un temazo clásico de cada verno: “Hace calor”, ha cantado para regalar cinco segundos a Javier.

Roberto Leal, al presentar los paneles de Palabras Cruzadas, ha destacado que daban pie a “pensar en sitios donde nos gustaría irnos de vacaciones este verano”. Cuando le ha tocado jugar al equipo naranja, Santi ha ido enlazando aciertos y no ha necesitado la ayuda ni de Javier ni de Melani Olivares.

“Tengo que decir, y no me equivoco, que en cada uno de estos lugares ha estado actuando Santi Rodríguez”, ha apuntillado Roberto. La reacción del cómico, lejos de desmentirlo, ha confirmado esa intuición. ¡Toma nota de su pleno y de todos los posibles destinos para estas vacaciones!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas