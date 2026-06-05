Los nervios traicionan a David en Pasapalabra con un fallo sobre Barcelona… ¡siendo de allí!

Los nervios, las prisas o un error de concentración son los culpables de los fallos más estrepitosos en la historia de Pasapalabra. Nadie se libra, ni invitados ni concursantes. Esta vez le ha ocurrido a David en la prueba Palabras Cruzadas, dedicado a provincias de España y sus municipios costeros. Parece que el programa se ha puesto ya en modo veraniego, después de que en La Pista haya sonado ‘Mucho mejor’ y Santi Rodríguez haya podido cantar “Hace calor…”.

Como ha comentado Roberto Leal, Palabras Cruzadas ha hecho una invitación a “pensar en sitios donde nos gustaría irnos de vacaciones este verano”. Entre las respuestas, dividida en las dos columnas, estaba Barcelona. Lo inesperado es que haya sido el fallo de David teniendo en cuenta… ¡que es barcelonés!

Cuando el presentador le ha dicho “Sitges, Casteldefells”, el concursante se ha precipitado y ha dicho “Tarragona”. De inmediato, se ha llevado las manos a la cabeza. El destino ha querido que haya tenido una segunda oportunidad para arreglarlo y responder bien. Además, se lo ha tomado con mucho humor. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

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