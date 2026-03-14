Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 14 de marzo

“Ya no estás para enamorarte”: Andoni hijo guía a su padre para asegurar 250.000 euros en Atrapa un millón

Esta pareja de concursantes avanza con paso firme en el concurso gracias a que Andoni hijo conoce la jerga de los jóvenes.

Andoni padre e hijo, concursantes de Atrapa un millón

Publicidad

Julián López
Publicado:

Andoni padre e hijo han superado el ecuador de Atrapa un millón con 250.000 euros, y desde ahora su paso por el concurso se pone más complicado. La quinta ronda, con solo tres posibles respuestas, hace referencia a qué palabra se usa para hablar de un amor platónico.

Las tres opciones son anglicismos y Andoni hijo, riéndose, señala a su padre que era amor platónico en su época, pero que en la actualidad los jóvenes dicen ‘crush’. La seguridad de su hijo saca el lado más bravo del padre: ¡quiere parar el tiempo!

“Si lo dice él, yo no tengo nada que decir”, dice Andoni padre, confiando en que su hijo ha dado con la respuesta correcta en un santiamén. Antes de resolver la pregunta, Manel Fuentes quiere saber por qué sabe el joven que es ‘crush’, y le pregunta en repetidas ocasiones si tiene algún amor platónico, logrando que Andoni hijo se sonroje.

El joven lo niega repetidas ocasiones: no tiene ‘crush’, pero sí tiene 250.000 euros en ‘cash’ tras acertar esta pregunta. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

Jose y Sandra, concursantes de Atrapa un millón

El fútbol provoca una crisis en esta pareja de Atrapa un millón: él es del Atlético de Madrid y ella le ve “merengue total”

Jose y Sandra, concursantes de Atrapa un millón

La rocambolesca historia de amor de Jose y Sandra, concursantes de Atrapa un millón: “Guardé el número como ‘futura esposa’”

Andoni padre e hijo, concursantes de Atrapa un millón

Andoni padre e hijo se encomiendan a que Velázquez no fuese zurdo para ganar 50.000 euros en Atrapa un millón

Andoni padre e hijo, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 14 de marzo

“Ya no estás para enamorarte”: Andoni hijo guía a su padre para asegurar 250.000 euros en Atrapa un millón

Manel Fuentes
Mejores momentos | 14 de marzo

“El millón nos lo repartimos entre el público”: la reflexión de Manel Fuentes ante este detalle de los concursantes

Willy Bárcenas, tras su resurgir en El Desafío: “Me encantaría saber llorar en público”
Mejores momentos | Primera semifinal

Willy Bárcenas, tras su resurgir en El Desafío: “Me encantaría saber llorar en público”

El concursante ha conseguido finalizar con éxito su desafío tras dos semanas de fracasos en el programa.

Nutriman
NUTRIMAN

El riesgo de pedirle a la Inteligencia Artificial que te genere una dieta: ¿son realmente saludables?

Las dietas generadas por inteligencia artificial despiertan curiosidad, pero los nutricionistas advierten de que pueden presentar carencias importantes y no siempre son adecuadas para la salud.

Declaraciones tras convertirse en finalista

Las primeras palabras de José Yélamo como finalista de la sexta temporada de El Desafío: “Todavía no me lo creo, estoy super feliz”

El disgusto de Joaquín ante las críticas de su familia: “No se pueden decir cosas más desagradables”

El disgusto de Joaquín ante las críticas de su familia: “No se pueden decir cosas más desagradables”

María José Campanario sorprende a todos hablando en portugués

María José Campanario sorprende a todos hablando en portugués

Publicidad