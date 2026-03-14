“Ya no estás para enamorarte”: Andoni hijo guía a su padre para asegurar 250.000 euros en Atrapa un millón

Andoni padre e hijo han superado el ecuador de Atrapa un millón con 250.000 euros, y desde ahora su paso por el concurso se pone más complicado. La quinta ronda, con solo tres posibles respuestas, hace referencia a qué palabra se usa para hablar de un amor platónico.

Las tres opciones son anglicismos y Andoni hijo, riéndose, señala a su padre que era amor platónico en su época, pero que en la actualidad los jóvenes dicen ‘crush’. La seguridad de su hijo saca el lado más bravo del padre: ¡quiere parar el tiempo!

“Si lo dice él, yo no tengo nada que decir”, dice Andoni padre, confiando en que su hijo ha dado con la respuesta correcta en un santiamén. Antes de resolver la pregunta, Manel Fuentes quiere saber por qué sabe el joven que es ‘crush’, y le pregunta en repetidas ocasiones si tiene algún amor platónico, logrando que Andoni hijo se sonroje.

El joven lo niega repetidas ocasiones: no tiene ‘crush’, pero sí tiene 250.000 euros en ‘cash’ tras acertar esta pregunta. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!