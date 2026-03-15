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Mejores momentos | 14 de marzo

Un cangrejo inofensivo acaba con Jose y Sandra: ¡pierden 25.000 euros por no conocer esta especie!

El matrimonio ha llegado a la última pregunta, pero la suerte no ha estado de cara en la ronda final, ¡qué pena!

Jose y Sandra, concursantes de Atrapa un millón

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Julián López
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Jose y Sandra han conseguido llegar hasta la ronda final de Atrapa un millón con un solo fajo de billetes, 25.000 euros que pueden ser de gran ayuda para sus objetivos.

El matrimonio nos ha fascinado tanto por cómo han jugado como por la historia de cómo se conocieron: él de Madrid, y ella de Barcelona, el amor surgió en un chiringuito de Cádiz. ¡Y con pedida de mano en Nueva York!

Jose y Sandra, concursantes de Atrapa un millón

La última pregunta va sobre animales, en concreto sobre una especie de cangrejo que se llama Nochevieja… o Halloween. Sandra toma la voz cantante y pone el fajo de billetes en Nochevieja, asumiendo que no puede ser que un cangrejo tenga el nombre de una fiesta inventada.

Pero al matrimonio tampoco le cuadra que se pueda llamar Nochevieja. Están totalmente perdidos, pero deciden confiar que ese es el nombre de una especie de cangrejo.

“Hemos venido a divertirnos”, repetía Sandra, tal vez con a sensación de que la elección no sería la correcta. El matrimonio nos ha dado muchas risas a lo largo del programa, como cuando Sandra dijo que Jose es “merengue total”… ¡cuando es aficionado del Atlético de Madrid!

Jose y Sandra, concursantes de Atrapa un millón

Cuando Manel ha resuelto la pregunta, el sufrimiento llegó a su fin: la trampilla de Nochevieja se abría, cayendo el último fajo de billetes, y perdiendo todo el dinero en la última ronda.

¡Qué pena! El presentador ha contado que el cangrejo Halloween es un pequeño cangrejo inofensivo y vegetariano, pero ha sido el causante de la bancarrota de Sandra y Jose. ¡Dale al play y revive este momento en el vídeo de arriba!

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