Andoni padre e hijo se encomiendan a que Velázquez no fuese zurdo para ganar 50.000 euros en Atrapa un millón

Andoni padre e hijo han llegado a la ronda final de Atrapa un millón con dos fajos, 50.000 euros que deberán jugarlos a todo o nada. Esta pareja de concursantes se ha mostrado muy sólida a lo largo del concurso: la veteranía del padre y la juventud del hijo han formado un equilibrio para superar todas las rondas.

Velázquez se pintó a sí mismo en su cuadro ‘Las Meninas’, y los concursantes deben adivinar qué tiene en su mano derecha: la paleta o el pincel. Padre e hijo colocan directamente los dos fajos en la opción del pincel, razonando con que el famoso pintor no era zurdo.

“No creo que fuese zurdo”, dice Andoni hijo, reconociendo que él mismo lo es y que “es lo suyo” que el pintor pintase con la derecha. “O cómo se pintó en el cuadro”, señala Manel, sembrando la duda en los concursantes. ¿Habrán acertado para llevarse los 50.000 euros? ¡Descubre en el vídeo el desenlace de Atrapa un millón!