¡Qué desenlace! Rafa, víctima de una ‘orestada’ en ‘El Rosco’: “Quizá me ha salido mal la jugada”

Cada tarde es aún más emocionante en ‘El Rosco’ con Orestes y Rafa. Los dos han protagonizado un duelo apasionante, luchando por un bote de 2.092.000 euros. Aunque este gran premio se les sigue resistiendo, la batalla que siguen regalando está llena de emoción y, como en esta ocasión, hasta el último segundo.

Dentro de la igualdad, Orestes ha logrado descolgarse por momentos para cerrar antes su primera vuelta y con 20 aciertos. En su siguiente turno, ha sumado dos más, subiendo el reto a su rival.

Rafa ha conseguido empatarle y después han dado paso a la incertidumbre. A diferencia de otras ocasiones, ninguno ha renunciado al tiempo que les quedaba. Se guardaban algún as en la manga y el primero en sacarlo ha sido Orestes, plantándose al fin en esos 23 aciertos.