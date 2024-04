Pablo Díaz se la juega en su último turno en El Rosco: ¿a la tercera va la vencida contra Óscar?

¡Qué montaña rusa la que han protagonizado Pablo y Óscar en El Rosco! Los dos concursantes, en su tercer duelo juntos por la ausencia de Moisés, han demostrado que la prueba puede dar para muchos giros de guion. Todo puede pasar en Pasapalabra, y ya en este programa se ha visto una imagen que muchos pensaban que nunca más se produciría: Pablo jugando la Silla Azul.

Quien ha comenzado El Rosco de forma inusualmente renqueante es Óscar. Ha dicho "Pasapalabra" en la A y, en su siguiente turno, ha acertado la B pero ha cometido un fallo en la C. Tras escuchar bien el enunciado, se ha dado cuenta de que la respuesta no era "currículum", sino "carrera". Este error le he pesado durante toda la primera vuelta, que ha desarrollado con mucha prudencia.

Pablo ha aprovechado para marcar distancias, hasta llegar a un parcial en los marcadores de 18-11. Sin embargo, después ha optado por especular a la espera de hasta dónde podía llegar su rival. Óscar ha logrado rehacerse poco a poco e, incluso, adelantarle. Ha alcanzado los 21 aciertos y, viendo la situación, ha preferido plantarse.

Por lo tanto, el desenlace ha quedado en manos de Pablo. Con 19 aciertos, sumando dos más se lleva la victoria que, por ahora, se le está resistiendo contra Óscar. ¿A la tercera va la vencida? ¡Compruébalo en el vídeo!