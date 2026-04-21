Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 21 de abril

Un Rosco a precio de saldo: David se enreda con fallos en una remontada desesperada

El concursante barcelonés se ha complicado una prueba en la que Javier ha recuperado el listón de los 23 aciertos.

4-rosco21a

Un Rosco a precio de saldo: David se enreda con fallos en una remontada desesperada

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El pulso entre David y Javier en El Rosco sigue siendo de máxima exigencia. Raro es el día en el que uno de los dos no llega a 23 aciertos y, si en el programa anterior fue el barcelonés, esta vez ha sido el madrileño quien ha brillado hasta quedarse a sólo dos letras del bote, ya de 406.000 euros. Entre este triunfo y su versión operística de ‘Macho man’, se ha convertido en el protagonista de la tarde.

2-machoman

Javier sorprende con su versión de ‘Macho man’: “Nunca se había cantado tan operístico”

David ha comenzado la prueba con 25 segundos de diferencia. Pese a su arranque ligeramente mejor, Javier ha tomado la delantera gracias a una jugada de nueve respuestas seguidas. Sin embargo, lo que realmente ha marcado el punto de inflexión ha sido el fallo del barcelonés con la ‘S’, un tropiezo con la palabra “saldo” que iba a ser premonitorio.

Con Javier alcanzando los 22 aciertos al terminar la primera vuelta, David ha llegado a 20 y se ha estancado en esa cifra. El error se ha convertido en lastre y la remontada se ha convertido, fallo a fallo, en una misión imposible. ¡Descubre este trepidante Rosco en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

4-rosco21a

Un Rosco a precio de saldo: David se enreda con fallos en una remontada desesperada

3-crack

El motivo por el que Iñaki Urrutia arrolla en Palabras Cruzadas: ¡ni deja jugar a David!

2-machoman

Javier sorprende con su versión de ‘Macho man’: “Nunca se había cantado tan operístico”

1-publico
Mejores momentos | 21 de abril

La clase magistral de Iñaki Urrutia para conquistar al público de Pasapalabra: “Es el mejor”

Ortega Cano
Feria de abril

Ortega Cano disfruta de la Feria de Abril: "Estoy fenomenal físicamente, hago mucho deporte"

Hijos Quini
Entrevista

Así vivieron los hijos de Quini su secuestro: "El día que le liberaron fue el que más miedo pasó"

El secuestro de Enrique Castro 'Quini', estrella del FC Barcelona, tuvo a España con el corazón en un puño durante 25 días. Sin embargo, tras ser rescatado por la policía, logró perdonar a los hombres que lo llevaron a cabo.

Estafa
Estafa

Carmen pierde su pensión por la estafa del falso hijo en apuros: "Me pidió dinero para una urgencia y me preocupé"

Cuando recibió un mensaje de un número que decía ser su hijo, no dudó en mandarle el dinero que le pedía, pensando que estaba en una situación crítica. Lo que no sabía Carmen es que estaba perdiendo toda su pensión en una estafa.

Gana 3.000 euros investigando desde casa en Una fiesta de muerte

¿Cómo puedes conseguir desde casa el premio de 3.000 euros de Una fiesta de muerte?

María José

María José perdió a su hijo en la marquesina del autobús: el conductor iba borracho, drogado y a 135 kilómetros por hora

Falso Pablo

La red de víctimas seducidas por el 'falso Pablo': "Fingió que había sufrido abusos sexuales, como yo, para llevarme a su terreno"

Publicidad