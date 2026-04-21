Un Rosco a precio de saldo: David se enreda con fallos en una remontada desesperada

El pulso entre David y Javier en El Rosco sigue siendo de máxima exigencia. Raro es el día en el que uno de los dos no llega a 23 aciertos y, si en el programa anterior fue el barcelonés, esta vez ha sido el madrileño quien ha brillado hasta quedarse a sólo dos letras del bote, ya de 406.000 euros. Entre este triunfo y su versión operística de ‘Macho man’, se ha convertido en el protagonista de la tarde.

David ha comenzado la prueba con 25 segundos de diferencia. Pese a su arranque ligeramente mejor, Javier ha tomado la delantera gracias a una jugada de nueve respuestas seguidas. Sin embargo, lo que realmente ha marcado el punto de inflexión ha sido el fallo del barcelonés con la ‘S’, un tropiezo con la palabra “saldo” que iba a ser premonitorio.

Con Javier alcanzando los 22 aciertos al terminar la primera vuelta, David ha llegado a 20 y se ha estancado en esa cifra. El error se ha convertido en lastre y la remontada se ha convertido, fallo a fallo, en una misión imposible. ¡Descubre este trepidante Rosco en el vídeo!