Mejores momentos | 17 de junio
¿Logrará salvarse? El impecable Rosco de Javier que obliga a David a jugársela
El concursante más veterano de los dos está de dulce y lleva una racha imparable en su carrera por el bote.
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Javier y David están escribiendo un capítulo inolvidable en la historia de Pasapalabra. Con un total de 50 enfrentamientos, los concursantes están cada vez más cerca de un bote que en esta ocasión alcanza los 646.000 euros.
Tal y como nos tienen acostumbrados, los jugadores han firmado un duelo de altura en El Rosco. Avanzando por sus respectivas preguntas sin precipitarse, sin cometer errores y con un ritmo de lo más similar.
Ninguno parecía ser capaz de desmarcarse de su rival. De hecho, los dos parecían tantearse pasando palabra hasta que Javier ha decidido acelerar y poner el listón en 23 aciertos sin ningún fallo.
David, por su parte, ha conseguido llegar a 22, pero no tenía ninguna más. El concursante se ha visto obligado a arriesgar para tratar de empatar y esquivar así la Silla Azul… ¿Lo habrá conseguido? ¡Descúbrelo!
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