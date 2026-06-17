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Alberto Núñez Feijóo se pronuncia sobre el aborto y la eutanasia tras suscribir "de la A a la Z" el discurso del Papa

Alberto Núñez Feijóo ha visitado El Hormiguero y ha querido responder a Pablo Motos sobre qué piensa de la ley del aborto y de la eutanasia, en especial tras la visita del Papa.

Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

La visita del Papa a España acaparó las miradas de millones de personas, incluyendo las de ka clase política. Y es que el Pontífice visitó el Congreso de los Diputados para dar un discurso que terminó con un largo aplauso por parte de los allí presentes. Un discurso que ahora, en El Hormiguero, Alberto Núñez Feijóo reitera suscribir "de la A a la Z".

Ante tal afirmación, Pablo Motos ha querido preguntar al líder de la oposición por sus propuestas con temas que el Papa criticó en España, como lo es la ley del aborto o la eutanasia.

El presidente del Partido Popular se ha mostrado a favor de la primera, dejando claro que cualquier mujer que quiera interrumpir su embarazo va a seguir estando amparada por la ley. En cuanto a la eutanasia, Feijóo sí ha explicado estar conforme con el derecho a tener una muerte digna; aunque ha sido crítico con la ley en cuestión y aspira a "perfeccionarla" para que vaya en más concordancia con "la opinión científica".

Descubre sus declaraciones completas dando play al vídeo de arriba.

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