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Alberto Núñez Feijóo habla sobre la imputación de Zapatero: "Me ha entristecido como político"

El líder del Partido Popular se ha mojado sobre la reciente imputación del expresidente del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo habla sobre la imputación de Zapatero: "Me ha entristecido como político"

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El Hormiguero ha recibido a Alberto Núñez Feijóo en una entrevista marcada por la actualidad y el debate político. El líder popular ha repasado los principales desafíos del panorama nacional y ha respondido a cuestiones de interés para los espectadores.

Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por la reciente imputación y declaración en el juzgado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y otros delitos conexos.

Feijóo ha asegurado que le ha entristecido como político ver a exjefe del Ejecutivo investigado por hasta seis delitos tan graves y ha ironizado con las joyas que se encontraron en su despacho.

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