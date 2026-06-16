Este viernes
"Es un grandísimo evento": Roberto Leal habla, por primera vez, de la nueva prueba final de Pasapalabra
El presentador ha hablado con Sonsoles Ónega sobre cómo será la nueva prueba final del formato que capitanea.
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Pasapalabra abre un nuevo capítulo en su historia con el estreno de una nueva prueba final. Este viernes, por fin podremos conocer en qué consiste esta nueva variable en el formato.
Sonsoles Ónega no se ha podido resistir y le ha preguntado a Roberto Leal qué se puede esperar de esta variación y el presentador, por primera vez, ha dado su opinión. "Es un grandísimo evento", ha dicho antes de asegurar que a la audiencia le va a encantar. ¡No te lo pierdas este viernes!
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