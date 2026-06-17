La increíble sangre fría de David en el ¿Dónde Están?: “¡Estaba sudando!”

La estrategia de David en el ¿Dónde Están? dejó a todos boquiabiertos desde el primer día en el que aterrizó en Pasapalabra. El concursante ha explicado en más de una ocasión en qué consiste su “bendición” del panel, pero Roberto Leal no deja de sorprenderse al verlo.

En esta ocasión el equipo azul se enfrentaba precisamente a un panel con palabras relacionadas a “lentitud” y, como no podía ser de otra manera, el concursante se lo tomado con toda la calma del mundo.

Pese a que ha fallado en su primer intento por resolverlo, en la segunda ronda ha usado su famosa táctica para completarlo sin despeinarse. “¡Estaba sudando!”, se ha escuchado decir a María Esteve tras ver la sangre fría que ha tenido. ¡Así ha sido este momentazo!

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