“Estamos asistiendo a un esperpento, esto no lo hemos vivido nunca”: Mariano Rajoy en El Hormiguero sobre el juicio al fiscal general del Estado

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy visitó El Hormiguero para presentar su nuevo libro y conversar con Pablo Motos sobre la actualidad política y social de España. Con su característico tono sereno y directo, Rajoy no evitó pronunciarse sobre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dejando varios titulares durante la entrevista.

“Me gustaría que, sea cual sea la sentencia que dicte el Tribunal Supremo, se respetara”, afirmó el exmandatario, reclamando responsabilidad y respeto institucional. “Ya está bien de poner en juicio todo lo que hace el fiscal general del Estado”, añadió.

Rajoy calificó la situación actual de la justicia y la política como “anómala”, y expresó su preocupación por la falta de confianza en las instituciones: “Estamos asistiendo a un esperpento. La Abogacía del Estado está contra la UCO, esto no lo hemos vivido nunca.”

Con contundencia, el expresidente defendió la importancia de preservar los principios democráticos: “Esto es una democracia. Esta situación no es de recibo y es algo que piensa todo el mundo, incluido buena parte de los que defienden al Gobierno.”

Durante la entrevista, Rajoy también compartió reflexiones sobre su trayectoria, el contenido de su nuevo libro y su visión sobre la política actual, mezclando análisis, ironía y su habitual sentido del humor.