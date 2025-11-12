El Rosco | 12 de noviembre
¿Hay pacto? Rosa se planta con 21 aciertos en El Rosco pendiente de la decisión de Manu
Tras dudar mucho, la concursante coruñesa ha optado por no arriesgarse más y confiar en que su rival aceptara el empate.
Tras empate en el duelo del pasado programa de Pasapalabra,Manu y Rosa han disputado un nuevo Rosco muy igualado. De hecho, la concursante coruñesa se ha plantado confiando en que su rival aceptara firmar tablas otra vez. El madrileño, con vena de monologuista, había bromeado al comienzo de la tarde con que es la receta de su médico para relajarse.
Manu, con siete segundos de ventaja, ha comenzado la prueba con un buen turno de cuatro aciertos y ha sabido administrar bien esa diferencia a lo largo de la primera vuelta. Ha habido un momento en el que incluso los marcadores reflejaban un 14-7 a su favor, aunque al afrontar la Z mostraban un emocionante empate a 17.
Esa igualdad se ha mantenido, con aciertos en uno y otro atril, hasta llegar a empatar con 21 letras en verde y sin fallos. Rosa, apremiada por el tiempo, se ha visto obligada a decidir en el último segundo. Tenía una opción para esa Q a la que se enfrentaba pero ha mantenido el silencio, y ha descubierto después que ha hecho bien porque habría fallado por un detalle. Por lo tanto, quedaba por descubrir la jugada final de Manu ante el pacto ofrecido por su rival. ¿Firmará esas tablas? ¡Descúbrelo en el vídeo!
