Desde la mejor forma de ordenara un armario, hasta cómo hacer la colada: los mejores trucos de Esperansa Grasia

Andy ha llenado El Hormiguero de energía, humor y nostalgia. El artista ha repasado su carrera, ha hablado de su nueva etapa profesional y ha demostrado que su pasión por la música sigue más viva que nunca.

Antes de terminar con la visita del cantante, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Esperansa Grasia, que ha acudido al plató dispuesta a sorprender al invitado y al presentador con sus trucos para el día a día.

La colaboradora ha dejado a todos boquiabiertos mostrando la mejor manera de optimizar espacio en los armarios de la cocina, cómo hacer la colada más rápido o una funcionalidad increíble de los teléfonos móviles. ¡Imperdible!